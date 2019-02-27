Свидетели рассказали о конфликте на встрече Пригожина и Соболь

Опубликованные в социальных сетях фотографии, а также многочисленные информационные вбросы подтвердили: встреча бизнесмена Евгения Пригожина и юриста «ФБК» Любови Соболь в Санкт-Петербурге все же была. Однако, спустя неделю после их встречи появились новые доказательства, подтверждающие факт беседы Пригожина с Соболь: свидетельства владельца вегетарианского кафе «Лаор» и анонимного стрингера, снявшего приезд сотрудницы «ФБК» в Петербург.

Встреча Соболь с Пригожиным состоялась 17 февраля; а уже на следующий день в Рунете появились две фотографии, опубликованные Telegram-каналом «Медиатехнолог». На одной из них снят бизнесмен Евгений Пригожин, стоящий у входа в салон красоты «Имидж-студия Дениса Осипова» по адресу Невский проспект 95. На другой – стоящая у входа в тот же салон юрист «ФБК» Любовь Соболь.

Ряд СМИ попросил Соболь подтвердить или опровергнуть факт встречи с Пригожиным, однако, она не стала делать ни того, ни другого, ограничившись расплывчатым твиттом, комментирующим новость портала Lenta.ru, в которой был приведен ответ пресс-службы компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину. Отвечая на запрос информагентства «Ридус», пресс-служба бизнесмена сообщила, что Пригожин в начале февраля имел встречу с руководителем «ФБК» Алексеем Навальным. На ней блогер потребовал от предпринимателя 300 миллионов рублей; обещая взамен прекратить информационную атаку на комбинат детского питания, принадлежащий Пригожину. По словам бизнесмена, Навальный дал ему две недели на размышление. Соболь прибыла в Петербург как раз по истечению этого срока и Пригожин, по собственным словам, озвучил ей свой категорический отказ платить какие-либо деньги.

В своем твите Соболь не стала однозначно опровергать факт встречи или свое присутствие на фотографиях у входа в салон красоты.

На следующий день после твердого отказа Пригожина платить Навальному 300 миллионов рублей, «ФБК» выпустил очередное «расследование», посвященное работе предприятия детского питания, принадлежащего компании «Конкорд». Этот материал отличался необычайно низким качеством – например, «гвоздем расследования» стала шуточная фотография «умытаза», выложенная в Сеть еще в 2011 году. Команда Навального попыталась выдать старый мем за «моющую ванну для обработки овощей и фруктов», которую якобы используют на комбинате «Конкорд». Остальные «разоблачения», предложенные «ФБК», были исполнены примерно на таком же уровне.

После того, как пользователи соцсетей указали на столь очевидный фейк в ролике, «ФБК» просто удалил материал «расследования» (включая текстовую версию) и загрузил вновь, но уже без «умытаза». По словам Навального, эта фотография попала в архив расследования «по ошибке».

Уровень «расследований» Навального в принципе никогда не отличался скрупулезностью и дотошностью, однако данный фейк даже для «ФБК» является своеобразным антирекордом. Не исключено, что материал готовился в большой спешке, чтобы выйти сразу после отказа Пригожина заплатить Навальному, поэтому содержимое «расследования» не проверялось на подлинность вообще. При этом никто из «ФБК» так и не выступил с заявлением, в котором опровергался бы факт встречи Соболь и Пригожина.

Через несколько дней Telegram-канал SIL0VIKI выложил подробную карту передвижений Навального и Соболь в Санкт-Петербурге в дни их встречи с Пригожиным. Источником данным стал некий «добрый стрингер», сумевший проследить за руководителями «ФБК».

По данным этого стрингера, Соболь приезжала в Петербург одна. Она прибыла на одиннадцатый путь Московского вокзала на «Сапсане» №754. У вагона №10 к ней подошел неизвестный мужчина.

Эта информация косвенно подтверждается источником в петербургском штабе Навального. По его словам, Соболь предупредила своих сторонников, чтобы те не пытались ее встречать с поезда. Сам же мужчина, который подошел к Соболь у вагона, позже был замечен рядом с ней на записях с камер видеонаблюдения Московского вокзала.

Рассказ «доброго стрингера» в изложении СМИ выглядит примерно так. «Я с товарищем непрерывно наблюдал за Любовью Соболь. Особенно интересным было изучать ее связи с местной оппозицией. И когда к ней подошел юноша на перроне, мы были уверены, что он представитель местного штаба. Мы вели их до салона красоты на Невском, куда они отправились вместе. Она зашла в него, он вернулся обратно на проспект. Я продолжил наблюдение и примерно через тридцать минут увидел того, кого меньше всего ожидал – Евгения Пригожина, что это Пригожин я понял уже значительно позже. Причем он тоже был один, а не как обычно такие люди в сопровождении охраны», ― рассказал стрингер на условиях анонимности.

По его словам, место встречи было хорошо продумано заранее. Салон красоты, где Пригожин встречался с Соболь, сложно заметить с улицы, а двор, где он находится, имеет несколько выходов, но при этом там нет видеокамер. Так, Пригожин зашел во двор с одной стороны, а вышел с другой. По словам стрингера, в этот момент на улице было многолюдно, поэтому на неброско одетого бизнесмена никто не обратил внимания.

По словам стрингера, после встречи Пригожин сел в Mercedes, где уже находился тот самый молодой человек, который встретил Соболь у поезда. Напарник стрингера последовал за ними и сфотографировал, как Пригожин покинул автомобиль в Адмиралтейском районе. Молодой человек остался сидеть в машине.

Соболь после встречи пешком добралась до дома 128 по Невскому проспекту и села в такси марки марки «КИА» белого цвета с госномерами В***ХЕ178. Но перед тем, как прибыть на встречу в арт-пространстве «Пальма», сотрудница ФБК посетила вегетарианское кафе «Лаор», расположенное неподалеку, сообщил стрингер.

Встреча Пригожина и Соболь прошла именно в этом вегетарианском кафе, а не в салоне красоты. Отказ бизнесмена платить «ФБК» деньги также прозвучал именно в «Лаоре», причем этот факт удалось подтвердить.

Во-первых, есть фотографии «доброго стрингера», на которых мужчина, похожий на Пригожина, заходит в кафе вместе с девушкой, похожей на Соболь. Стрингер добавил, что встреча была короткой, но весьма эмоциональной.

Во-вторых, корреспондентам удалось связаться с владельцем «Лаора» Дмитрием Чепковским. Он узнал на фотографиях, сделанных стрингером, посетителей своего кафе. По его словам, они сидели за одним столиком и очень эмоционально разговаривали. Чепковский хорошо запомнил этих гостей, так как разговоры на повышенных тонах – редкость среди посетителей вегетарианского кафе.

«Громко они разговаривали. Ну, я расслышал… Но так говорить, наверное, это же обидно и невежливо… Я что-то слышал… Что-то… «пусть подавится, никаких трехсот миллионов». <…> все приходят, все разговаривают, мы вообще как-то не привыкли такие cцены слышать… <…> Они сидели вон в том зале», — рассказал Чепковский.

Не под запись он добавил, что Пригожин в резкой форме попросил Соболь передать своему начальнику, что указанную сумму «ему запихнут в зад, если он не успокоится». В свою очередь, сотрудница «ФБК» угрожала бизнесмену, что если он откажется платить, его ждут крупные неприятности.

Стрингер рассказал, что после того, как Пригожин покинул встречу, Соболь еще какое-то время не могла успокоиться и долго кому-то звонила. Не исключено, что она пыталась связаться с Алексеем Навальным, чтобы доложить о провале переговоров. После выступления в «Пальме» Соболь сразу поехала на вокзал. Любопытная деталь – ее сопровождал тот же молодой человек, что встречал ее с поезда и находился в машине Пригожина.

Судя по собранной информации, встреча Соболь и Пригожина 24 февраля в Санкт-Петербурге была, и ее содержание полностью соответствует сообщению пресс-службы «Конкорда». 24 февраля Соболь впервые публично прокомментировала в Twitter это событие, заявив, что она не встречалась с Пригожиным. Свое заявление она сделала во время марша памяти Немцова и, вероятно, второпях – так как уже через несколько минут этот твитт был удален. Отвечать на вопросы журналистов, касающиеся этой встречи, Соболь по-прежнему отказалась.

На мероприятии в память Немцова присутствовал, кстати, и сам глава «ФБК» Алексей Навальный, который тоже отказался отвечать на вопросы журналистов. В какой-то момент блогер попросту убежал от прессы к своей машине и спешно покинул мероприятие.

Тем не менее, совокупность фактов говорит о том, что встреча сотрудников «ФБК» и петербургского бизнесмена все же имела место, причем, прошла она отнюдь не в пользу оппозиционеров. Пригожин отказалася поддаваться на шантаж, что привело к усилению нападок «ФБК» на комбинаты детского питания компании «Конкорд». Также о многом говорит глухой отказ Соболь и Навального как-то прокомментировать эти встречи с Пригожиным – «борцы за правду», видимо, боятся предавать огласке столь неудобные для себя факты.