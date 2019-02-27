В Братске экстренно сел Ан-12 с отказавшим двигателем

Транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Братска в Иркутской области.

На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа. Транспортник выполнял рейс из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре.

Как сообщает РИА Новости, у самолета отказал третий двигатель.

Напомним, в марте прошлого года при взлете грузового самолета Ан-12 в Якутске тонны золота рассыпались по взлетной полосе и окрестностям. После инцидента умами местных жителей завладела "золотая лихорадка".