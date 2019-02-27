На попытки снизить ипотечную ставку Путин дал Центробанку и Правительству почти год

Ипотечная ставка в России в ближайшее время не снизится до обещанных 8% - на выполнение этого поручения президент отвел срок почти в целый год - до 15 января будущего года, но контрольная дата не является конечной, поскольку в дальнейшем предполагается раз в полгода заслушивать доклады о принятых мерах.

С другой формой "поддержки" ипотечников решено разобраться побыстрее - каникулы для попавших в трудную жизненную ситуацию могут начаться уже этим летом. До 1 июля Правительству и ЦБ нужно будет законодательно подверстать возможность получения отсрочки платежей по ипотеке для людей, лишившихся заработка.

Отвечать за реализацию этих мер будут глава Правительства Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Поручения Правительству от президента России Владимира Путина оформлены и опубликованы на сайте кабинета министров. Перечень сформирован на основе послания президента Федеральному Собранию.