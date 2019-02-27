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Общество Свердловская область

Роспотребнадзор: В Екатеринбурге зафиксировано 35 случаев кори

В Екатеринбурге зафиксировано 35 случает кори. Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области, специалисты пристально следят за ситуацией с заболеваемостью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Среди заболевших 28 детей (все не привиты) и семь взрослых.

"В рамках подчищающей иммунизации против кори на 25 февраля привито 13,5 тыс. жителей Екатеринбурга", - добавили в ведомстве.

По данным медиков, ещё 13 февраля заболевших было 28 человек. В мэрии отмечают, что первую волну наступления кори удалось сбить, однако врачи заявляют, что реализацию защитных мер необходимо продолжить.

В первую очередь власти намерены провести вакцинацию работников частных транспортных компаний-перевозчиков, персонал крупных торговых центров, УК и сотрудников ведущих строительных фирм Екатеринбурга. Это обосновано тем, что на таких предприятиях трудится большое количество мигрантов, которые относятся к группе риска в плане распространения кори.

Отметим, что в Екатеринбурге действуют ограничительные меры по кори - без соответствующей прививки жителям города нельзя посещать образовательные учреждения и больницы.

Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все неиммунные лица.

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Роспотребнадзор: В Екатеринбурге зафиксировано 35 случаев кори

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Теги: екатеринбург, корь, эпидемиологическая обстановка, роспотребнадзор



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