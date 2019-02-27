27 Февраля 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика В бывшем СССР Украина

"Порошенко подстраховался". Конституционный суд Украины разрешил незаконное обогащение

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса страны, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. По решению суда, человек не должен доказывать законность своего состояния. Так он истолковал принцип презумпции невиновности.
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Как сообщало Накануне.RU, год назад Верховная рада собиралась узаконить незаконное обогащение чиновников. И это было сделано перед президентскими выборами.

"Для широких масс выглядит это все следующим образом: в день выхода материалов о коррупции в оборонке, за месяц до выборов, власть отменяет статью за незаконное обогащение", - написал в Facebook главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко, часто критикующий действующего президента Петра Порошенко, написал в Facebook, что тот "напоследок решил подстраховаться сам и подстраховать своих ближайших коррупционеров".

"Выборы через месяц ведь можно проиграть, а в тюрьму садиться многим не хочется", - полагает депутат.

Депутат Рады Борислав Береза подчеркнул, что статья за незаконное обогащение была одной из тех, которая входила в соглашение по безвизу.

Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 50 уголовных производств по этой статье, которая предусматривает наказание от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Теперь все эти дела должны быть прекращены.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение на Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС и МВФ. В конце 2016 года "Transparency International" признала Украину самой коррумпированной страной в Европе.

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"Порошенко подстраховался". Конституционный суд Украины разрешил незаконное обогащение

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Теги: Украина, обогащение



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