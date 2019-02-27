После того, как с крыши мэрии Екатеринбурга на женщину упала глыба льда, прокуратура внесла представление Высокинскому

Прокуратура Екатеринбурга внесла 11 представлений и возбудила три административных производства в адрес мэра Александра Высокинского. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудники выявили нарушения при уборке крыш здания администрации.

Проверка прошла после того, как в прошедшие выходные на женщину с крыши мэрии упала глыба льда. В результате у пострадавшей зафиксирован ушиб груди и рассечено лицо.

"По результатам выявленных нарушений прокуратура Екатеринбурга внесла главе города Александру Высокинскому, а также директору МКУ "Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга" Игорю Яранцеву представления об устранении нарушений закона, результаты рассмотрения которых находятся на контроле прокуратуры", - добавили в ведомстве.

Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в сфере соблюдения законодательства при проведении сезонных работ.