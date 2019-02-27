27 Февраля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Китай испытывает свои авианосцы в Жёлтом море: первые фото

Китайский авианосец "Ляонин", прошедший модернизацию на верфи Даляня, вышел в море на новые испытания. Китайские власти объявили о том, что с 24 февраля по 6 марта часть акватории Жёлтого моря будет закрыта "в военных целях".
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Сегодня издание Sina.com опубликовало снимки, на которых видны контейнеры в задней части полётной палубы. Предположительно, в них размещается новая радиоэлектроника, работу которой планируется проверить в ходе испытаний.

На фото видна и новая аппаратура РЭБ, ранее не встречавшаяся на китайском авианосце.

Авианосец Ляонин перед новыми испытаниями(2019)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

Заключительную фазу испытаний перед вводом в строй проходит и строящийся на той же верфи авианосец "Тип 001". Этот корабль ещё не получил официального названия, но является первым авианосцем чисто китайской постройки ("Ляонин" – бывший советский "Варяг", купленный у Украины после распада СССР).

Как передаёт South China mornung Post, весьма вероятно, что "Тип 001" также примет участие в испытаниях. Перед вступлением в строй ему необходимо отработать манёвры, а также взлёт и посадку палубной авиации.

Авианосец Ляонин перед новыми испытаниями(2019)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

Оба авианосца могут принять участие в военно-морском параде, посвящённом 70-летию создания ВМС НОАК, который пройдёт в Циндао 23 апреля.

Напомним, в конце прошлого года был задержан Сунь Бо, руководитель строительства авианосца, обвинявшийся в разглашении секретных данных о корабле. По этим обвинениям судостроителю может грозить смертная казнь.

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Китай испытывает свои авианосцы в Жёлтом море: первые фото

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Теги: Китай, ВМС НОАК, Жёлтое море, Ляонин, тип 001



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