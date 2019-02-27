Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета

Вооруженные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

Пакистанские военные задержали одного из сбитых летчиков, передает Regnum со ссылкой на Al Arabia.

Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.

Ситуация обострилась после террористического акта, совершенного 14 февраля, в результате которого погибли 40 индийских военнослужащих. Официальный Нью-Дели обвинил в организации взрыва Исламабад.

26 февраля ВВС Индии нанесли удары по территории Пакистана, где находится лагерь исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад".