Прикамские зоозащитники ищут свидетелей убийства щенка

Волонтеры в Чусовом ищут свидетелей убийства щенка по кличке Линда, передает корреспондент Накануне.RU.

Линду зоозащитники подобрали с улицы, когда ей был месяц. По словам активистов, мама Линды была неопытной и оставлять с ней щенков было нельзя: они бы не выжили на улице. Собак забрали на временную передержку - за ними ухаживали, лечили, а после нашли новых хозяев. Сейчас ей было бы полгода.

Волонтеры сообщают, что собаку избили, а после - еще живую выкинули в мусорный бак.

"Сколько пришлось перенести бедной Линде - страшно подумать. Выбросить еще живую в мусорный бак. А что произошло до этого - об этом думать страшно вдвойне", - сообщают зоозащитники.

Они тут же направились к хозяевам собаки, однако те все отрицали.

"Выдумали историю о том, что ее увезли в Соликамск, сочиняли небылицы, не признавались ни за что в том, что Линды нет в живых. Написано заявление в полицию, взяты показания у свидетелей. Волонтеры вместе в участковым нашли место захоронения Линды, откопали ее, для того, чтобы дело попало в суд, потребуется экспертиза, но ее делают только в Перми. Мы просим всех, кто, что-либо знает об этом происшествии, сообщить нам или в полицию. Помогите нам найти виновных. Мы не намерены оставлять безнаказанным это жуткое преступление", - говорят зоозащитники.

Они сообщают, что скорее всего ЧП произошло 24 февраля, в Чусовом по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17.