27 Февраля 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Прикамские зоозащитники ищут свидетелей убийства щенка

Волонтеры в Чусовом ищут свидетелей убийства щенка по кличке Линда, передает корреспондент Накануне.RU.

Линду зоозащитники подобрали с улицы, когда ей был месяц. По словам активистов, мама Линды была неопытной и оставлять с ней щенков было нельзя: они бы не выжили на улице. Собак забрали на временную передержку - за ними ухаживали, лечили, а после нашли новых хозяев. Сейчас ей было бы полгода.

Волонтеры сообщают, что собаку избили, а после - еще живую выкинули в мусорный бак.

"Сколько пришлось перенести бедной Линде - страшно подумать. Выбросить еще живую в мусорный бак. А что произошло до этого - об этом думать страшно вдвойне", - сообщают зоозащитники.

Они тут же направились к хозяевам собаки, однако те все отрицали.

мертвый щенок, убийство, зоозащитники(2019)|Фото: Дай, Джим, на счастье лапу мне

"Выдумали историю о том, что ее увезли в Соликамск, сочиняли небылицы, не признавались ни за что в том, что Линды нет в живых. Написано заявление в полицию, взяты показания у свидетелей. Волонтеры вместе в участковым нашли место захоронения Линды, откопали ее, для того, чтобы дело попало в суд, потребуется экспертиза, но ее делают только в Перми. Мы просим всех, кто, что-либо знает об этом происшествии, сообщить нам или в полицию. Помогите нам найти виновных. Мы не намерены оставлять безнаказанным это жуткое преступление", - говорят зоозащитники.

Они сообщают, что скорее всего ЧП произошло 24 февраля, в Чусовом по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17.

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Прикамские зоозащитники ищут свидетелей убийства щенка

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Теги: щенок, убийство, зоозащитники



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