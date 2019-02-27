"Транспортная реформа, привет". В Екатеринбурге отменят ещё одну маршрутку

В Екатеринбурге отменят маршрутку №011, которая курсирует от "Леруа Мерлен" до улицы Пехотинцев. Об этом местной жительнице сообщил и.о. председателя комитета по транспорту администрации города Игорь Фёдоров. Ответ был опубликовал на странице девушки в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Автобусный маршрут №011 в связи с некачественным обслуживанием ООО "Компания "Авто-Вираж" будет отменен после запуска маршрута №042 по новой схеме движения", - сообщается в документе.

Маршрут №042 будет ездить от остановки "Химмаш" до Базового переулка. Изменения вступят в силу, когда пройдут конкурсные процедуры.

Напомним, вместе с маршрутом 024 власти ликвидировали рейс №04 – пострадали жители микрорайонов ЖБИ и ВИЗ. Сейчас маршрут 024 обслуживает два автобуса - 57А и 012. На экспертном совете в администрации Екатеринбурга было принято решение о полном восстановлении маршрута 024, который раньше связывал Сортировку и Вторчермет. Вместо одного маршрута 024, который якобы частично дублировал другие маршруты, горожан будут обслуживать муниципальные автобусы двух маршрутов №57 и №57а, дублирующие друг друга почти полностью.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года. Но те, кто проект транспортных изменений только разрабатывал и объявлял, уже не у власти в Екатеринбурге. А бурю общественного возмущения администрация под руководством Высокинского получает сполна.

Как известно, идея транспортной реформы в Екатеринбурге была озвучена еще в 2017 году. И уже тогда была подвергнута разгромной критике как со стороны горожан, так и экспертов.