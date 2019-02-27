Новые санкции против России: разведка США составит отчет о личном состоянии Путина

Законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, внесен в Конгресс США.

Как сообщалось, среди авторов документа - республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Роберт Менендес. Ограничительные меры касаются вероятного вмешательства Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине.

Через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина".

Также через полгода после вступления документа в силу разведка должна представить Конгрессу отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина", сообщает "Интерфакс".

Предлагается ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Вводятся санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев).

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

В ответ на действия России на Украине сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

Ранее сообщалось, что меры могут ввести в течение двух месяцев. Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, в Москве привыкли к угрозам санкций со стороны Вашингтона и не обращают на это внимания.