Южноуралец за долг по алиментам отправился отбывать срок в колонию строгого режима

В Южноуральске вынесли приговор 41-летнему мужчине, который задолжал алиментов на содержание своих детей на сумму в 1,6 млн рублей.

Долгое время мужчина не платил алименты - сначала его привлекли к административной ответственности и назначили исправительные работы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После этого должник продолжал уклоняться от уплаты алиментов.

Суд назначил ему 4 месяца в колонии строгого режима.