После "кровавой бани" на Московском ипподроме зоозащитники направили обращение Бастрыкину

Российский адвокат Наталья Моросникова-Булгучева написала обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину после проведения в Москве конноспортивной игры кок-бору.

Отмечается, что в произошедшем есть признаки нарушения статьи 245 УК о жестоком обращении с животными, а среди зрителей были маленькие дети.

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла поправки в статью 245 УК РФ, ужесточающие наказание для живодеров. Согласно окончательной редакции, максимальный срок за преступление в отношении нескольких животных, совершенное с применением садистских методов, в присутствии детей либо с трансляцией в сети интернет, достигает пяти лет лишения свободы.

Ранее в зоозащитных пабликах появились фото и видео с соревнований по кок-бору, которые прошли 24 февраля на Центральном московском ипподроме.

Кок-бору - это национальная киргизская забава, по-русски - козлодрание. По традиции, две команды полтора часа отбирают друг у друга тушу козла, стараясь занести ее в чужие "ворота".

Возможно, сам факт проведения турнира остался бы незамеченным, если бы в интернете не появились чудовищные фотографии. Пользователей Сети ужаснули снимки окровавленных лошадей.

Чтобы завладеть тушей козла, всадники буквально "втыкают" своих лошадей в соперника. Кони часто падают, переворачиваются, их топчут другие скакуны. Уже в самом начале игры у некоторых животных пошла кровь - уздечками им разорвали рты, пишет "КП".

"В прошлом году киргизские активисты проводили такую же игру на ипподроме в Раменском, - рассказала московская "лошадница" Екатерина. - Поначалу они заявляли, что хотят проводить кок-бору в Раменском каждую неделю, но после возмущения местных жителей лавочку свернули. А теперь устроили козлодрание прямо в Москве, чуть ли не в центре города".

"Московский комсомолец" выяснил, что игры проходили с нарушением международных правил кок-бору. Однако сами организаторы это признать отказались.

В опубликованном релизе говорится, что ЦМИ только предоставил площадку, фактически организатором являлась Международная федерация кок-бору Киргизии.

В администрации ЦМИ также заявили, что от ветеринарной помощи организаторы соревнований после игры отказались. Но зоозащитники в это не верят.

Российские конники также подозревают, что кроме нарушения международных правил наездники могли дополнительно травмировать лошадей.

Ранее прокуратура Ангарска Иркутской области начала проверку после сообщений об обряде жертвоприношения верблюдов.

Напомним, бурятские шаманы провели "ритуальное" сожжение пяти верблюдов в Ангарске. Процесс жертвоприношения был снят на видео. Сообщалось, что обряд проводится в современной истории впервые, он якобы направлен на укрепление России и ее народов.

Буряты ужаснулись происходящему в ролике. В шаманском центре "Тэнгэри" в Бурятии выразили протест действиям "неошаманов" из Ангарска.