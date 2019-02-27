Леонардо Ди Каприо заступился за белух и косаток, запертых в "китовой тюрьме" в Приморье

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо (44) обратился к подписчикам своей страницы в Facebook с просьбой подписать петицию на сайте Change.org. "Пожалуйста, подпишите эту петицию и выступите против негуманного отлова косаток и белух в России", - написал оскароносный артист.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни белух и косаток поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, сейчас животные содержатся в ужасных условиях в вольерах в бухте Средняя. В феврале министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пообещал, что в ближайшее время животные будут спасены. Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".