Власти Ямала рассказали, за что требуют у "Корпорации Роснефтегаз" 75 миллионов

Два иска, поданных департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала к "Корпорации Роснефтегаз", касаются загрязнения нефтепродуктами озера в Новом Уренгое и реки в посёлке Уренгой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Департамент в числе прочего занимается надзором за использованием и охраной водных объектов, а также предъявляет иски о возмещении ущерба окружающей среде, сообщили в правительстве Ямала в ответ на запрос Накануне.RU. В рамках этой работы в 2018 г. прошла внеплановая проверка "Корпорации".

Поводом стала поступившая в департамент информация об обнаружении в районе производственных баз компании следов разлива и стока нефтепродуктов в озеро в новоуренгойском районе Коротчаево и в реку Малая Хадырьяха (посёлок Уренгой). Факты нарушений подтвердились, организация получила "административку", выданы предписания об устранении нарушений.

Вскоре после этого власти и подали два иска к компании о возмещении вреда, причиненного водным объектам, на общую сумму в 75,3 млн руб. В случае их удовлетворения деньги поступят в региональный бюджет. Устранять последствия будет "Корпорация". Иски поданы по месту регистрации ответчика, в Арбитраж Санкт-Петербурга.

Напомним, сумма первого иска – 25,8 млн руб. Он принят к производству, первое заседание назначено на 9.50 17 апреля. Сумма второго – 49,6 млн руб. Заявление принято, предварительное и первое основное заседания состоятся с 11.30 и 11.35 26 марта.

Группа Компаний "Корпорация Роснефтегаз" основана в 1988 г. и специализируется на железнодорожных перевозках. Включает 11 предприятий.