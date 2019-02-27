27 Февраля 2019
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Политика Свердловская область

Суд Асбеста разрешил провести митинг против "мусорной реформы"

Суд Асбеста разрешил провести митинг против "мусорной реформы". Протестная акция пройдёт 3 марта в 11.00 на Форумной площади. Организатор - партия КПРФ. Ранее местная администрация не давала на это разрешение. Как сообщила Накануне.RU коммунистка Наталья Крылова, они были не согласны с позицией мэрии, поэтому довели дело до суда.

"Это пример всем асбестовцам, что можно добиваться своих законных прав. Обязательно приходите на митинг. Это очень важно! Давайте покажем наше недовольство на официально разрешённой акции протеста", - добавила она.

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

В настоящее время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по жалобе депутатов ЗакСО от партии КПРФ проводит проверку обоснованности тарифа по вывозу и утилизации мусора.

"Есть реальная вероятность, что тариф будет снижен. Все зависит от нашей активности. Уже сейчас из-за протестов власти пообещали убрать из платежей НДС, а это минус 20%", - рассказала Крылова.

Напомним, что митинг против "мусорной реформы" проходил в Екатеринбурге недавно, 3 февраля, на Площади Обороны. Митинг был организован свердловским отделением партии "Яблоко", а поддержать протест пришли представители совершенно разных политических объединений.

митинг против мусорной реформы, мусорная реформа, Тюмень(2019)|Фото: Накануне.RU

3 марта в 12.00 на Площади Труда в Екатеринбурге состоится ещё один митинг, но от партии КПРФ.

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Суд Асбеста разрешил провести митинг против "мусорной реформы"

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Теги: мусорная реформа, мусорные контейнеры, электронная карта, экология, митинг



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