В Перми подростки попытались сжечь бомжа ради забавы

В Перми группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла бездомного мужчину. Информация об этом появилась в группе "Подслушано в Добрянке" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Пост в группе размещен на условиях анонимности. Его автор представился сотрудником городской пожарной части Перми и сообщил, что недавно пожарным поступил "непонятный вызов", без особой информации. Приехав на место вызова огнеборцы увидели горящего человека, который пытался потушить себя с помощью снега.

По словам автора поста, горящий человек оказался лицом без определенного места жительства. Тлеющая одежда прикипела к его коже. Пожарные потушили огонь, и установили из разговора с пострадавшим, что "его облили горючей смесью и подожгли". И сделала это якобы "группа малолеток ради забавы".

"Я не знаю выжил он или нет. Стаж работы в системе МЧС перевалил у меня уже за второй десяток, но такой дичи я еще не видел! Конечно, их не найдут, и конечно, в этом никто разбираться не будет. Пугает, что мы выращиваем поколение дегенератов. По-другому это не назвать. Ради какой-то забавы просто сжечь человека! Из чего надо исходить чтобы прийти к такому? И не важно, кем сделала жизнь этого человека, неизвестно, кем будешь ты. В наше время исчезла элементарная человечность", - пишет автор поста.

Подтвердить информацию об инциденте в краевом управлении МЧС пока не удалось. Накануне.RU направило запрос.