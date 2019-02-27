27 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Япония выразила протест России из-за визита Иванова на Курилы

Японские власти выразили России протест в связи с визитом на Курильские острова российской делегации, в которую вошел спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Поездка российских госслужащих на южные Курилы для Токио является неприемлемой, заявили в МИД Японии.

Протест был передан МИД РФ через посольство Японии в Москве, сообщает ТАСС.

Российские госслужащие на Курилах приняли участие в церемонии запуска подводной волоконно-оптической линии связи с Сахалином, который обеспечит острова скоростным безлимитным интернетом.

Япония не впервые заявляет протест в момент интенсивных переговоров по заключению мирного договора между двумя странами.

В январе МИД страны выразил протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.

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Япония выразила протест России из-за визита Иванова на Курилы

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Теги: япония, курилы, сергей иванов



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