Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Минсельхоз не поддержал предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет "Коммерсант".

Об этом говорится в протоколе совещания, прошедшего у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова с участием глав крупнейших отраслевых объединений.

Предложение ФТС может создать риски для российских производителей и привести к перебоям с поставками для населения, считают в Минсельхозе.

В 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже в этот список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина. Запрет продлевается каждый год.

В списки запрещенных к ввозу попали отдельные категории продуктов, но в середине февраля ФТС предложила запретить ввоз непосредственно товарных групп. Представитель таможни заявлял, что ФТС регулярно выявляет попытки незаконного ввоза санкционной продукции при использовании кодов "товаров прикрытия".

В 2018 году сообщалось, что продление Россией эмбарго на продукты из Евросоюза оказалось очень выгодным для Турции. С начала года экспорт турецких овощей и фруктов уже вырос на 25%, во многом благодаря спросу на российском рынке.