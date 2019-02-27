На Южном Урале три парня и девушка получили 38 лет тюрьмы на четверых за распространение наркотиков

В Миассе осудили трех мужчин и девушку за распространение наркотиков.

Установлено, что чуть более года назад они получали в интернете информацию о месте скрытого хранения большой партии наркотического средства, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После получения партии они расфасовали наркотики на мелкие партии и распространили его путем закладок.

Мужчинам дали 17, 10, 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а девушке назначили 5 лет в колонии общего режима, куда она отправится только спустя 11 лет - как только ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.