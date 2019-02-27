27 Февраля 2019
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В Тюмени проверяют информацию о водителе автобуса, разлучившего мать с ребенком на остановке

В Тюмени проверяют информацию о том, что водитель автобуса увез малолетнего ребенка, оставив его мать на остановке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Руководство "ТПАТП №1" проводит служебную проверку. В настоящее время удалось установить автобус, в котором, предположительно, произошел этот инцидент. Будут изучены записи с видеорегистраторов, с кондуктора и водителя возьмут письменные объяснения и если информация подтвердится - к ним будут применены меры дисциплинарного характера.

Об инциденте 25 февраля сообщили в социальной сети "ВКонтакте". По словам женщины, разместившей пост в группе "ЧС Тюмень", на остановке Холодильная она вместе с двумя детьми спешила на автобус. Младший ребенок успел заскочить, а старшая и она сама остались на остановке - водитель закрыл двери, несмотря на то, что видел, как они бежали. Также сообщалось, что ребенок якобы обратился к кондуктору с просьбой позвонить матери, но получил отказ. Телефон дал кто-то из пассажиров, благодаря чему ребенку удалось сообщить, где он выйдет.

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В Тюмени проверяют информацию о водителе автобуса, разлучившего мать с ребенком на остановке

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Теги: водитель, кондуктор, автобус



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