Тюменец попал в смертельную аварию в Тайланде

В Паттайе произошла смертельная авария, в которой пострадал тюменец, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Около 21.00 25 февраля автомобиль на большой скорости врезался в мотоцикл, который выехал с парковки между торговыми центрами на шоссе Сукхумвит и двигался к перекрестку с улицей Тепразит на разворот, сообщает Pattayapeople. Машина ударила мотоцикл и врезалась в электрический столб.

Водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали с тяжелыми травмами, один из них вскоре умер. Водитель пикапа, тюменец Сергей Г., сильно не пострадал, однако оказался зажатым в автомобиле, ему помогли освободиться спасатели. Местная полиция изучает записи с видеокамер, чтобы выяснить, кто виновен в случившемся.