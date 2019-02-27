27 Февраля 2019
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Происшествия Тюменская область

Тюменец попал в смертельную аварию в Тайланде

В Паттайе произошла смертельная авария, в которой пострадал тюменец, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Около 21.00 25 февраля автомобиль на большой скорости врезался в мотоцикл, который выехал с парковки между торговыми центрами на шоссе Сукхумвит и двигался к перекрестку с улицей Тепразит на разворот, сообщает Pattayapeople. Машина ударила мотоцикл и врезалась в электрический столб.

Водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали с тяжелыми травмами, один из них вскоре умер. Водитель пикапа, тюменец Сергей Г., сильно не пострадал, однако оказался зажатым в автомобиле, ему помогли освободиться спасатели. Местная полиция изучает записи с видеокамер, чтобы выяснить, кто виновен в случившемся.

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Тюменец попал в смертельную аварию в Тайланде

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Теги: Паттая, машина, мотоцикл, столкновение, смерть



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