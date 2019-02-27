При разборе завалов после пожара в Кузбассе нашли тела восьми человек

Спасатели обнаружили на месте пожара в жилом доме в городе Мариинск Кемеровской области тела восьми человек, в числе которых трое детей.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, назначены необходимые экспертизы, выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, в деревянном одноэтажном доме находилось три квартиры, две из которых нежилые. В жилище было печное отопление.

В январе в Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли шесть человек, в числе которых три ребенка.

Сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело.