Полиция отказалась задерживать жителей уральского города, которые вышли на несанкционированный митинг против "мусорной реформы"

23 февраля жители уральского города Серов вышли на митинг против "мусорной реформы". Он был несанкционированным, но полиция не стала препятствовать.

Как пишет местная газета "Глобус", в начале двенадцатого у памятника Ленину собралось несколько сотен человек, которые высказывали недовольство "мусорной реформой" и высокими тарифами. Были на митинге и полицейские, но они вели себя корректно и никого не задерживали.

Горожане рассчитывали, что с ними встретится глава Серовского городского округа Василий Сизиков, но он к народу так и не вышел.

В итоге большая часть собравшихся подписалась под обращением к властям, в котором говорилось о завышенных тарифах на вывоз мусора и неприятии "реформы" простым народом. Такое же заявление пришлось принять и местному участковому.

Напомним, еще один митинг против "мусорной реформы" прошел в Нижнем Тагиле. На него вышли около 700 человек.