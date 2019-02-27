Суд по ликвидации МУП "Золушка" в Екатеринбурге отложили до марта

Ленинский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска от свердловского Роспотребнадзора к МУП "Золушка", который стал причиной многочисленных отравлений школьников. Заявители требуют ликвидировать юридическое лицо предприятия из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня судебное заседание перенесли из-за привлечения Верх-Исетской налоговой, которая проводит проверку в данный момент. Именно она сможет повлиять на вынесение окончательного решения. Сейчас в деле участвует и Ленинская налоговая инспекция, но она не сможет ничего взыскать с МУП "Золушка", если суд решит ликвидировать предприятие.

Следующее заседание состоится 13 марта.

Отметим, директор МУП ранее заявляла , что все нарушения на предприятии устранены, также будет решаться вопрос с новым меню для школьников.

Новое руководство города уже объявило, что МУП будет приватизирован. В гордуме не исключали, что покупатель получит предприятие по сильно заниженной цене, а бюджет недополучит средства.