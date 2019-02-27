Суд по ликвидации МУП "Золушка" в Екатеринбурге отложили до марта

27 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Дневник Малиновского" - новый фейк?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Суд по ликвидации МУП "Золушка" в Екатеринбурге отложили до марта

Ленинский районный суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска от свердловского Роспотребнадзора к МУП "Золушка", который стал причиной многочисленных отравлений школьников. Заявители требуют ликвидировать юридическое лицо предприятия из-за многочисленных нарушений санитарного законодательства, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня судебное заседание перенесли из-за привлечения Верх-Исетской налоговой, которая проводит проверку в данный момент. Именно она сможет повлиять на вынесение окончательного решения. Сейчас в деле участвует и Ленинская налоговая инспекция, но она не сможет ничего взыскать с МУП "Золушка", если суд решит ликвидировать предприятие.

Следующее заседание состоится 13 марта.

Отметим, директор МУП ранее заявляла , что все нарушения на предприятии устранены, также будет решаться вопрос с новым меню для школьников.

Новое руководство города уже объявило, что МУП будет приватизирован. В гордуме не исключали, что покупатель получит предприятие по сильно заниженной цене, а бюджет недополучит средства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд по ликвидации МУП "Золушка" в Екатеринбурге отложили до марта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: муп золушка, суд, налоговая инспекция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.02.2019 13:50 Мск Уголовное дело в отношении экс-директора "Золушки" направлено в екатеринбургский суд
Ранее 14.02.2019 14:14 Мск "Это вынужденная мера": Скандальный МУП "Золушка" в Екатеринбурге пытается избежать ликвидации
Ранее 06.02.2019 14:00 Мск Директор скандального екатеринбургского МУПа "Золушка" рассказала об изменениях на предприятии
Ранее 29.01.2019 14:51 Мск Скандальный МУП "Золушка", который травил школьников Екатеринбурга, будут ликвидировать через суд
Ранее 11.12.2018 15:36 Мск Скандальное ЕМУП "Золушка" продолжит кормить школьников: УФАС предложили разобраться

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 533

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети