В Зауралье после инцидента с "коровьей губой" в школах введут централизованную модель организации питания

В школах Курганской области после инцидента в юргамышской школе решили ввести централизованную модель организации питания.

Как ранее сообщало Накануне.RU, несколько дней назад учеников юргамышской школы накормили мясными субпродуктами, по виду напоминающими коровью губу. Один из детей сделал фото и разослал его в местные паблики - это мгновенно вызвало волну негодования у пользователей. Уже на следующий день руководство школы выдало устный приказ о срочном изменении меню столовой, также детям запретили брать с собой в столовую сотовые телефоны.для школьников и студентов.

Директор департамента образования и науки региона Эдуард Абрамов отметил, что специализированные организации возьмут на себя ответственность за весь процесс организации питания в столовых. Он добавил, что уже есть ряд контактов поставщиков.

Абрамов добавил, что централизованную модель питания планируется ввести не только в школах, но и в колледжах и техникумах.