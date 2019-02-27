27 Февраля 2019
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Экономика Курганская область

Инвесторам в Курганской области предоставят налоговые льготы на 10 лет

Для всех районов Зауралья разработали планы экономического развития на ближайшие пять лет - каждый район получит до 7 инвестиционных проектов.

Наибольшее количество инвесторов ожидают в Варгашах, Далматово и Катайске - первый замгубернатора региона Андрей Саносян отметил, что инвесторы на этих территориях получат гарантированные льготы по основным налогам на 10 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Когда инвестор выбирает наш регион, он понимает, что 10 лет будет платить 5% налога на прибыль, у него обнуляется налог на имущество и налог на землю, и в четыре раза он платит меньше взносов в страховые и пенсионные фонды. Это уникальное преимущество", - отметил Саносян.

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Инвесторам в Курганской области предоставят налоговые льготы на 10 лет

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Теги: Андрей Саносян, инвесторы, инвестиции, меры поддержки, налоговые льготы, Зауралье



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