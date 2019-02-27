Адвокат Бутиной рассчитывает на ее депортацию из США в апреле

Приговор по делу арестованной в США россиянки Марии Бутиной могут вынести в начале апреля, сообщил ее адвокат Роберт Дрисколл.

Приговор, возможно, будет назначен через неделю после промежуточного заседания, запланированного на 28 марта.

Дрисколл подчеркнул, что и защита, и обвинение заинтересованы в депортации Бутиной в Россию после оглашения приговора, передает Regnum.

По мнению адвоката, если судья учтет рекомендации, изложенные в сделке со следствием, срок Бутиной может составить до шести месяцев, которые она уже провела в тюрьме.

Напомним, россиянка была задержана 15 июля прошлого года в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. В том же месяце ей предъявили обвинение в работе иностранным агентом. Ранее стало известно, что Бутина частично признала свою вину в обмен на смягчение наказания.

Ранее сообщалось, что американцу Полу Эриксону, которого считают возлюбленным арестованной в США Марии Бутиной, предъявлены обвинения в электронном мошенничестве и легализации преступно нажитых доходов.