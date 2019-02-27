На Южном Урале коллекторское агентство оштрафовали на 150 тысяч рублей

На Южном Урале коллекторское агентство "Сибирь консалтинг групп" Арбитражный суд оштрафовал на 150 тыс. руб.

Основанием для такого решения стало правонарушение, выявленное в ходе проверки по заявлению жительницы Копейска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по региону.

Женщина брала займ в микрофинансовой организации "Лайм-займ" и вовремя не рассчиталась, а коллекторы отправили ей сообщение в несоответствующей законодательству форме.