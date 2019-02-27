Полиция объявила в розыск бывшего директора ФБК: ему грозит до двух лет тюрьмы

Полиция объявила в розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как заявил действующий руководитель ФБК Иван Жданов, речь идет об уголовном деле по статье о неисполнении судебного решения из-за публикации расследования в отношении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Теперь Рубанову грозит до двух лет тюремного заключения. Самого Жданова и юриста фонда уже допросили по делу в качестве свидетелей, пишет Infox.ru.

Напомним, в 2017 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал большое расследование о недвижимости, которая якобы принадлежит премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, но записана на благотворительные фонды. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова тогда заявила, что публикация носит "ярко выраженный предвыборный характер".