В Нальчике в ходе КТО ликвидировали боевика

Режим контртеррористической операции начал действовать в Нальчике с раннего утра 27 февраля.

В частном доме на территории проведения КТО заблокированы два человека, велась перестрелка.

Как сообщает "Интерфакс", предварительно, один из оказавших вооруженное сопротивление силовикам ликвидирован.

Накануне врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел заседание республиканской антитеррористической комиссии. Как передает Regnum, он заявил о необходимости предотвращать распространение радикальной идеологии среди молодежи.

На прошлой неделе режим КТО был введен в Дербентском районе Дагестана. В селе Белиджи был блокирован дом с боевиками.

Сообщалось, что члены спящей ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). оказали открыли стрельбу по силовикам.