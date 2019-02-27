27 Февраля 2019
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Политика Пермский край

Объявление о "присоединении" Прикамья к УрФО откладывается

Пресс-конференция, на которой должны обсудить возможный "переезд" Пермского края в УрФО, откладывается, сообщил Накануне.RU один из спикеров, политический консультант, экс-заместитель главы администрации губернатора региона Алексей Чусовитин.

По его словам, после того, как стало известно, что на площадке "Коммерсанта" провести мероприятие не удастся, новую площадку найти не удалось.

"Несколько вариантов было, но они либо не подходили, либо "слетали" по разным причинам. Пока решили отложить, спокойно осмотреться. Скорее всего, проведём на следующей неделе",- заявил Чусовитин.

Напомним, переход региона в кураторство президентского наместничества в Екатеринбурге 27 февраля должны были обсудить в Перми Чусовитин и заведующий лабораторией социально-политических коммуникаций института философии и права УрО РАН, кандидат политических наук Александр Белоусов. По мнению спикеров, главными аргументами перехода являются политическая и экономическая целесообразность, свежие прецеденты перевода регионов из одного федерального округа в другой – речь о Забайкалье и Бурятии, а также близость Екатеринбурга и Перми – между городами – около 300 км. Заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов в беседе с Накануне.RU заявил, что идея "переноса" не нова, однако подобных изменений не будет.

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Объявление о "присоединении" Прикамья к УрФО откладывается

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Теги: Пермский край, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Максим Решетников



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