Эрдоган напомнил о взносах Анкары в НАТО после критики из-за С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на изменение "неверного подхода" Вашингтона к покупке Анкарой российских ЗРК С-400.

По его словам, сейчас на эту тему ведутся переговоры, которые предусматривают выступление "соответствующих структур" перед Конгрессом США, передает ТАСС.

Эрдоган также напомнил странам НАТО, критикующим сделку, что Анкара соблюдает условия партнерства с государствами Североатлантического альянса и регулярно платит необходимые взносы.

Начало поставок российских ЗРС намечено на июль 2019 года. Ранее Турция отвергла требование Вашингтона отказаться от покупки у Москвы С-400.

Госдеп США выразил опасение покупками Анкарой российского военного оборудования, отметив, что такие сделки могут навредить союзникам Штатов.

Напомним, США грозили Анкаре санкциями за подобные приобретения. МИД Турции предупредил об ответных мерах.