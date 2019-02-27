"Автомобилист" не оставил шансов "Трактору" в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" начал с победы плей-офф Кубка Гагарина. В первом матче 1/8 финала команда на своем льду уверенно обыграла челябинский "Трактор", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла во вторник и завершилась со счетом 3:0. За "Автомобилист" шайбы забросили Найджел Доус, Дэн Секстон и Анатолий Голышев. Голкипер Якуб Коварж отразил все броски по своим воротам.

Следующая игра пройдет в Екатеринбурге 28 февраля. После этого серия отправится в Челябинск.

Напомним, недавно в метро Екатеринбурга открылась фотовыставка, посвященная выходу "Автомобилиста" в плей-офф Кубка Гагарина. Она продлится до 8 марта.