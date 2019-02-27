Диплом самоучки? Минобр намерен узаконить самообразование

Минобрнауки в 2019 г. намерено разработать поправки в закон "Об образовании", которые позволят узаконить самообразование. Речь идет о среднем профессиональном и высшем образовании.

Чиновники хотят таким образом стимулировать граждан к получению образования в рамках федеральной программы "Новые возможности", сообщают "Известия". Сейчас ФГОСы запрещают "домашнее высшее", согласно стандартам, обучение должно идти на базе вуза. На первом этапе министерство может разрешить зачет отдельных курсов.

Вместе с тем мировой опыт уже показал неэффективность такой системы. В 2003-2005 гг. эксперимент ставили в Гонконге, программу закрыли из-за того, что работодатели отказывались от услуг специалистов, получивших знания дистанционно.