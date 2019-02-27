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Политика Свердловская область

В Екатеринбурге назначен главный чиновник по экологии

Председателем комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга назначена Екатерина Мурзина, очередное кадровое решение принял мэр областной столицы Александр Высокинский, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает официальный портал администрации города, Мурзина окончила УРГЭУ (квалификация "Экономист"). С 1998 по 2000 годы работала в мэрии Екатеринбурга в комитете по управлению городским имуществом, затем трудилась экономистом на АО "Екатеринбурггаз". С 2004 по 2006 годы - главный специалист Федерального межрегионального территориального управления министерства имущественных отношений РФ по УрФО.

В последующие годы прошла путь от ведущего специалиста до начальника отдела химической и легкой промышленности и лесопромышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки.

С 2016 года до назначения в горадминистрацию занимала должность заместителя начальника управления экспертного департамента губернатора и правительства Свердловской области.

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В Екатеринбурге назначен главный чиновник по экологии

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Теги: администрация Екатеринбурга, комитет по экологии и природопользованию, Екатерина Мурзина



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