Телефонный звонок из "банка" лишил жительницу Тюмени 250 тысяч рублей

В полицию Тюмени обратилась 34-летняя женщина, которая сообщила, что у нее пропали деньги с личного счета.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, местной жительнице поступил звонок от "сотрудника" службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что необходимо оперативно предотвратить несанкционированное снятие денег. Во время разговора злоумышленник потребовал сообщить необходимые банковские реквизиты, на что женщина ответила согласием и озвучила информацию. Спустя время женщина заметила списание около 250 тыс. руб. с банковской карты.

В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника. По факту кражи заведено уголовное дело. Звонившему грозит до шести лет лишения свободы.