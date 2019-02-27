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Общество Тюменская область Уральский ФО

Вынесен приговор тюменскому бизнесмену, укравшему у мэрии Камышлова 29 млн

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего бывшего директора тюменской компании ООО "ИНЕКС-Интерэкспорт".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, суд назначил бизнесмену четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

Напомним, молодого человека судили за кражу у Камышлова 29 млн руб.

В октябре 2014 г. компания выиграла муниципальный контракт на долевое строительство в Камышлове 237 квартир, куда должны были переехать жители ветхого и аварийного жилья. Дома "ИНЕКС-Интерэкспорт" должна была построить за свои деньги, а город потом вернул бы ей все средства.

До 10 ноября 2014 г. необходимо было предоставить банковскую гарантию на сумму в 29 млн 200 тыс. руб. В документе было отказано из-за плохого финансового состояния фирмы. Руководитель обратился к московским дельцам, которые за деньги пообещали помочь.

5 ноября на электронную почту компании поступил скан гарантии одного из столичных банков на требуемую сумму. Ночью 9 ноября документ появился на официальном государственном портале в реестре банковских гарантий. Мэрия Камышлова, видя гарантию на портале, 10 ноября 2014 г. заключила муниципальной контракт и направила запрос в банк для подтверждения выдачи гарантии.

27 ноября 2014 г. администрация перечислила многомиллионный аванс, который, как полагают следователи, практически сразу же ушел "налево". В декабре из кредитного учреждения поступил ответ, что банковская гарантия строительной компании не выдавалась: на портале разместили подделку.

Мэрия стала требовать вернуть деньги, но безуспешно. Контракт расторгли в мае 2015 г. В ноябре того же года стройфирма была признана банкротом. В рамках дела мэрия заявила иск на сумму аванса. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Тюмени.

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Вынесен приговор тюменскому бизнесмену, укравшему у мэрии Камышлова 29 млн

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Теги: бизнесмен, хищение



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Ранее 27.12.2017 08:07 Мск Тюменского бизнесмена судят за кражу у мэрии Камышлова 29 млн

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