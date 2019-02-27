27 Февраля 2019
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Общество В России

ФНС: больше всего самозанятых - среди таксистов

Пятая часть всех зарегистрировавшихся в приложении для самозанятых "Мой налог" - таксисты.

Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. "Всего в качестве самозанятых зарегистрировалось уже около 34 тыс. человек. Они "пробили" доходов на сумму в один миллиард рублей", - сказал Егоров.

По его словам, чуть больше 20% самозанятых, которые подключились к приложению "Мой налог", в качестве основного вида деятельности указали перевозку пассажиров. Еще 7,1% - россияне, сдающие квартиры. Вкладку "Консультирование" выбрали 5,3%, "Репетиторство" - 4,5%. Доля программистов и специалистов по маркетингу и рекламе составила по 2,2% соответственно. Все остальные самозанятые, а это более 58%, не стали указывать конкретную сферу деятельности, выбрав вкладку "Прочее".

Средний возраст зарегистрировавшихся самозанятых составляет 36 лет, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, налог на профессиональный доход, эксперимент по введению которого с 1 января 2019 года был запущен в четырех регионах, может быть распространен на все регионы РФ с 2020 года.

Такое поручение Минфину, ФНС и другим заинтересованным ведомствам дал министр финансов Антон Силуанов по итогам коллегии министерства по деятельности подведомственных федеральных служб и постановке им задач на 2019 год.

Напомним, что с 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырех субъектов РФ - в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой (ФНС), регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) для этого не понадобится, платить НДФЛ в размере 13% не нужно.

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ФНС: больше всего самозанятых - среди таксистов

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Теги: самозанятые, таксисты, ФНС



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