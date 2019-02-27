В ВТБ не ожидают роста ипотечных кредитов

Банк ВТБ, который является вторым по активам в стране, не ожидает дальнейшего повышения ипотечных ставок.

Как сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин, "дальнейшего повышения ипотечных ставок, безусловно, не будет". Как прогнозируют в банке, ключевая ставка Центробанка в первом полугодии будет находится "где-то на уровне текущем", а к концу года снизится до уровня 7,5-7,25%.

"Если наши ожидания по снижению ключевой ставки оправдаются, то нам удастся удержать маржу по ипотечным продуктам в пределах уровня 2018 года. Мы не ожидаем здесь каких-то негативных событий, которые будут окрашивать 2019 год", - отметил Олюнин, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2018 году, впервые за историю наблюдений с 2006 года, банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на 3,012 трлн руб.

По данным Банка России, это в полтора раза больше, чем в 2017 году. Максимального значения достиг и портфель ипотеки – 6,38 трлн руб. Среднегодовая ставка выдачи ипотеки составила 9,56% годовыхпротив 10,64% в 2017 году.

Основная причина ипотечного бума в прошлом году - снижение ставок до исторического минимума, говорят аналитики "Дом.РФ". Рынок растет прежде всего за счет новых заемщиков – доля рефинансирования составила около 11%. В последние месяцы доля сделок с ипотекой в новостройкахсоставляет 56%, на вторичном рынке – 49%.