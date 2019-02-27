В правительстве анонсировали подорожание бензина в 2019 году

Стоимость бензина в России в 2019 году вырастет не более, чем на 4,3%.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, с начала года топливо подорожало примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но в некоторых отрезках времени фиксировалось даже снижение цены.

"Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более", - отметил министр, сообщает ТАСС.

Тем временем, производители бензина в январе снизили цены на 19,1% – такую статистику привел Росстат. При этом пропан и бутан подешевели на 17,2%, топливо судовое — на 9,2%, дизельное – на 9,2%, топливо реактивное керосинового типа – на 6,2%.

Однако простые граждане никаких изменений не заметили. Возможно, сейчас реальному изменению цен мешает соглашение между Правительством и нефтяниками об их заморозке, и когда истечет срок действия документа, возможно, они реально упадут? Но в таком случае, кому сейчас идет дополнительная выручка? Слишком много вопросов от одного статистического показателя Росстата.