27 Февраля 2019
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Экономика В России В бывшем СССР Украина

Новак: Транзит российского газа через Украину невыгоден

Транзит российского газа через Украину обходится России значительно дороже, чем на других маршрутах.

Как сообщил глава Минэнерго Александр Новак, по этой причине на данном направлении установлен самый высокий тариф, "он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", — министр. По его словам, украинской газотранспортной системе уже около 50 лет. В те времена были еще другие технологии, довольно серьезный износ основных фондов, а также потери при транспортировке газа.

Как подчеркнул Новак, реализация таких газотранспортных систем, как "Турецкий поток", "Северный поток — 2, основывается на передовых технологиях. Низкие потери объясняются использованием труб большого диаметра, которые обеспечивают высокое давление и высокую скорость передачи газа, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, действующий до конца 2019 года договор "Нафтогаза" с "Газпромом" по транзитуроссийского газа через территорию Украины не может быть продлен, так как не соответствует европейским нормам. Об этом заявил в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он, однако, не уточнил, какие именно пункты контракта нарушают европейские законы. Но при этом подчеркнул, что транзит российского газа должен осуществляться на условиях Европы и Украины, а не на условиях России. Так Витренко прокомментировал заявление замминистра иностранных дел России Александра Панкина о том, что Москва готова "продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам".

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Новак: Транзит российского газа через Украину невыгоден

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Теги: газ, Украина, транзит



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