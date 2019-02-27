По делу Арашуковых задержаны еще двое подозреваемых

Следственные органы задержали двух топ-менеджеров структур "Газпрома".

Операция проходила в Ставрополье в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, задержаны бывший гендиректор "Ессентукской Теплосети" Замир Борисов, который в настоящее время работает замдиректора в "Газпром газораспределение Ставрополь" и и.о. директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная.

По данным следствия, они расхищали газ, который поставлялся несуществующим потребителям, и продавали его компаниям и физическим лицам. Борисов и Валешная "получали наличные денежные средства от промышленных потребителей".

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщалось ранее, СКР совместно с ФСБ и МВД проводят свыше 70 обысков на территории 22 городов в рамках дела сенатора Рауфа Арашукова.

Советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.