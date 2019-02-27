Рынска после смерти Малашенко боится возвращаться в Россию

Журналистка Божена Рынска, супруг которой Игорь Малашенко покончил с собой, сообщила, что боится возвращаться в Россию.

Она попросила журналистов не преследовать ее. "Я должна похоронить Игоря рядом с папой. И самой лечь к нему. Мы были неразлучниками с ним. Но боюсь ехать в Россию – на меня налетят стервятники. Будет травля, как во время НТВ, когда Игорь не выдержал и уехал. Будут караулить у дома", – написала Рынска на своей странице в Facebook.

"Я очень вас прошу – удержитесь от искушения фотографировать меня у дома. Да, я старая, страшная. Я виновата, не долюбила. Не долетела за ним. Надо было. Но он так убедительно и радостно разговаривал с нотариусом гибралтарским. Так жестко написал мне, чтобы я не вздумала прилетать. Не надо сейчас ловить меня у дома. Все тут я пишу. Больше ничего не смогу сказать", – отметила Рынска.

Месяц назад Малашенко женился на Рынске, с которой до этого сожительствовал на протяжении семи лет. Примерно в это же время в активную стадию вступил его бракоразводный процесс в США со второй женой Еленой Пивоваровой. Супруги вроде как развелись, но продолжали делить имущество. Рынска открыто конфликтовала с бывшей женой Малашенко, ситуация явно отражалась на здоровье пожилого бизнесмена.

На своей странице в Facebook Божена пишет, что сейчас ей не хочется жить, но она собирается родить ребенка от погибшего супруга, воспользовавшись замороженными ранее эмбрионами из своего и его генных материалов.