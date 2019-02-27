27 Февраля 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО

В Бурятии ребенок скончался из-за заправки самолета санавиации

Тяжелобольной ребенок скончался в больнице Улан-Удэ, в которую его доставили с многочасовой задержкой.

Она произошла из-за внеплановой посадки в пути самолета санавиации. Инцидент произошел 22 февраля с самолетом Ан-2 авиакомпании "Орел-Сельхозавиа", который перевозил двух пациентов из поселка городского типа Таксимо в региональный центр.

На борту находились 10-летний мальчик в коме и мужчина в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у самолета не хватило топлива - он был вынужден сесть в Хоринске на неэксплуатируемом аэродроме в полной темноте.

Больных пришлось транспортировать в Улан-Удэ автотранспортом. Из-за этого время доставки пациентов растянулось с 3 до 11 часов.

23 февраля ребенок скончался в больнице. Мужчина находится в реанимации. Как сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте, самолет вынужденно сел в аэропорту Хоринска из-за срабатывания во время полета сигнализации о заканчивающемся топливе, сообщает "Интерфакс".

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В Бурятии ребенок скончался из-за заправки самолета санавиации

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Теги: Бурятия, ребенок, санавиация



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