В Роструде напомнили о длинных выходных на предстоящей неделе

Роструд напомнили, что предстоящая рабочая неделя марта будет сокращенной.

Россияне будут отдыхать в пятницу в связи с празднованием Международного женского дня.

8 марта выпадает на пятницу, являясь нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта — календарные выходные дни.

Таким образом, выходные растянутся на три дня. Кроме того, согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день 7 марта будет сокращенным на один час, сообщает "Интерфакс".

Также мини-отпуск ждет граждан с 9 по 12 мая - выходной день с 23 февраля (суббота), переносится на пятницу, 10 мая.