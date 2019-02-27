СМИ: добыча сланцевого газа в Китае привела к землетрясению и протестам

В уезде Жунсянь провинции Сычуань на юго-западе КНР добыча сланцевого газа вызвала землетрясение, в результате которого погибли двое и были ранены ещё 12 человек. Трагедия привела к акции протеста. Как передаёт South China Morning Post, около тысячи человек собрались перед зданием правительства уезда.

Серия подземных толчков магнитудой 4.3-4.9 произошла в уезде Жунсянь с 17.40 в воскресенье до 13.15 понедельника. По предварительным оценкам, ущерб различной тяжести на общую сумму более 2 млн долларов был принесён почти 10 тыс. зданий. Два человека в понедельник были убиты обломками упавшего балкона, ещё трое находятся в критическом состоянии.

"Личжи синьвэнь" передаёт о том, что до сих пор не установлено, было землетрясение техногенным или природным. По данным администрации провинции Сычуань, эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км, а значит, катастрофу не могла спровоцировать добыча газа. Местные жители отмечают, что ранее в уезде не случалось подобного, подземные толчки начались только с прошлого года.

В районе другого крупного месторождения сланцевого газа Фулинь близ города центрального подчинения Чунцин землетрясение отмечено 2 февраля 2017 г.

Программа по добыче сланцевого газа была принята в 2016 г., в соответствии с ней уезд Жунсянь должен стать важной базой сланцевой отрасли в Южной Сычуани. С понедельника в уезде приостановлены работы на всех 39 скважинах по добыче сланцевого газа. Сычуань считается наиболее богатой сланцевым газом провинцией КНР, однако необходимая для его добычи технология гидроразрыва пласта подвергается критике из-за загрязнения окружающей среды.