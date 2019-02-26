Грудинина лишили депутатского мандата подмосковного Видного

Совет депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья лишил депутатского мандата директора Совхоза им. Ленина и бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина, пишет ТАСС.

Народные избранники приняли такое решение на внеочередном заседании, на котором присутствовало 13 из 20 депутатов. "За" проголосовали 11 парламентариев.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что с Грудининым просто "целый год сводят счеты", пишет РИА "Новости".

"С ним сводят счеты те, кто перепугался до смерти, что появился народный лидер. Какое право они имеют делать? Мы официально сделаем в ближайшие дни заявление, и 23 марта мы назначили всероссийскую акцию защиты социальных прав трудящихся - в защиту Грудинина, Бессонова, в защиту всех, кого сегодня преследуют по политическим соображениям", - сказал Зюганов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в середине февраля Павел Грудинин оставил пост председателя совета депутатов подмосковного Видного. За такое решение проголосовали 11 депутатов из 19.