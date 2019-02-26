В Кургане начальник полицейского УБЭП достал из кармана поддельные купюры

В Кургане в управлении МВД по региону прошел брифинг начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка региона Александра Петрова, передает корреспондент Накануне.RU.

Петров рассказал об итогах деятельности управления в прошлом году. Он обратил особое внимание на преступления в сфере незаконного оборота алкоголя и на инцидентах по сбыту поддельных банковских купюр.

Отвечая на вопрос Накануне.RU, Александр Петров отметил, что в 2018 году массового ввоза нелегального алкоголя из Казахстана в Зауралье не было.

"Все мероприятия проводятся постоянно, я бы сказал, ежедневно. У нас не отмечено какого-то массового ввоза конфтрафактной алкогольной продукции", - отметил Петров.

По его словам, в 2018 году сотрудники полиции выявили 571 преступление экономической направленности, из которых 325 - категории тяжких и особо тяжких, 97 - совершенных в крупном и особо крупном размерах.

Александр Петров отметил, что по итогам прошлого года полицейский главк Зауралья занял первое место по России по удельному весу раскрытых преступлений по обороту поддельных денежных купюр. Он показал специально принесенные с собой поддельные деньги номиналом 5000 и 1000 рублей, объяснив, как различать подделки от настоящих денежных знаков.

"В марте минувшего года направлено в суд уголовное дело по 15 фактам сбыта фальшивых денежных купюр на территории Курганской, Челябинской и Свердловской областей организованной преступной группой, состоящей из 5 человек. На период следствия фигурантам избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавил Петров.

Стоит отметить, что в 2018 году сотрудниками органов внутренних дел Курганской области раскрыто 425 экономических преступлений, по которым к уголовной ответственности привлечено 102 человека.