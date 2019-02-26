Группа "Freedom Jazz" отказалась представлять Украину на "Евровидении"

Еще один финалист украинского отбора на главный вокальный конкурс мира "Евровидение" группа "Freedom-Jazz Girls Band" отказалась представлять Украину на конкурсе, пишет РИА "Новости".

В заявлении группы говорится, что сейчас коллектив - на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры о концертных турах на ближайшее время.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на Украине не могут определиться, кто представит страну на "Евровидении" вместо певицы Maruv.