26 Февраля 2019
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Общество За рубежом Украина

Группа "Freedom Jazz" отказалась представлять Украину на "Евровидении"

Еще один финалист украинского отбора на главный вокальный конкурс мира "Евровидение" группа "Freedom-Jazz Girls Band" отказалась представлять Украину на конкурсе, пишет РИА "Новости".

В заявлении группы говорится, что сейчас коллектив - на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведет переговоры о концертных турах на ближайшее время.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на Украине не могут определиться, кто представит страну на "Евровидении" вместо певицы Maruv.

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Группа "Freedom Jazz" отказалась представлять Украину на "Евровидении"

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Теги: Freedom Jazz, Евровидение, конкурс, Украина



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